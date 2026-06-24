Известный российский блогер решил уйти в садоводство

Блогер Жидковский решил заняться садоводством

Российский блогер Алексей Жидковский заявил, что хочет уйти в садоводство. Об этом он рассказал в беседе с Telegram-каналом FurorMedia.

Блогер рассказал, что сейчас навещает маму и помогает ей с работами в огороде. В будущем Жидковский планирует показывать процесс в соцсетях. Он отметил, что также выращивает растения на своей террасе.

«Я люблю садоводство. Желаю всем садоводства этим летом», — заявил блогер.

Ранее агроном Алексей Куренин назвал основные ошибки новичков при выращивании рассады. По его словам, чаще всего неопытные садоводы портят рассаду слишком ранним или слишком поздним посевом.