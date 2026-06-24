Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:16, 24 июня 2026Экономика

Известный российский блогер решил уйти в садоводство

Блогер Жидковский решил заняться садоводством
Александра Качан (Редактор)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российский блогер Алексей Жидковский заявил, что хочет уйти в садоводство. Об этом он рассказал в беседе с Telegram-каналом FurorMedia.

Блогер рассказал, что сейчас навещает маму и помогает ей с работами в огороде. В будущем Жидковский планирует показывать процесс в соцсетях. Он отметил, что также выращивает растения на своей террасе.

«Я люблю садоводство. Желаю всем садоводства этим летом», — заявил блогер.

Ранее агроном Алексей Куренин назвал основные ошибки новичков при выращивании рассады. По его словам, чаще всего неопытные садоводы портят рассаду слишком ранним или слишком поздним посевом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пытались дозвониться первые лица». Юрист ЧВК «Вагнер» раскрыл новые подробности мятежа Пригожина

    Симоньян резко высказалась о будущем Украины

    Оперштаб Краснодарского края оценил ситуацию с топливом в регионе

    Известный российский блогер решил уйти в садоводство

    Блогер бросил модель в воду как приманку для акул

    Любителям перекусить перед сном назвали идеальные продукты для утоления голода

    Сестра Роналду сравнила брата со стариком на костылях

    Акции поставщика оружия на Украину рухнули

    Минобороны выпустило заявление о массированной атаке на регионы России

    Стивен Сигал приготовился продать свой дом в Подмосковье «по дешевке»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok