В США модель бросили в воду в качестве приманки для акул

В США блогер бросил модель в воду как приманку для акул, привязав ее к леске и снабдив дохлой рыбой для привлечения хищников. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в штате Флорида. 26-летняя канадская модель Сесе Роуз согласилась участвовать в безумном челлендже популярного блогера Энтони Доусона, известного как TooTurntTony. Девушку опустили в воду возле причала, и в какой-то момент акула схватила наживку и потащила модель за собой, из-за чего та скрылась под водой. По ее словам, она провела в таком положении около двух минут, отчаянно крича о помощи.

Роуз призналась, что сильно испугалась и позже назвала риск неоправданно высоким. Блогер, у которого уже были проблемы с законом из-за жестокого обращения с морскими животными, позже заявил, что шоу провалилось, и ему следовало использовать приманку поменьше. Ни люди, ни акулы, по его заверениям, не пострадали.

Ролик набрал более 10 миллионов просмотров, вызвав шквал критики со стороны зрителей и защитников природы, которые обвинили блогера в создании смертельной опасности для человека и жестоком обращении с акулами. Он вытащил хищниц на лодку и даже позволял детям садиться на них верхом.

Ранее глубоководную акулу-домового, также известную как акула-гоблин, которую за необычную внешность считают одной из самых уродливых рыб на планете, впервые в истории удалось снять на видео в естественной среде обитания на большой глубине. Сенсационные кадры были получены австралийскими учеными в 2024 году во время экспедиции в желоб Тонга, который является второй по глубине точкой Мирового океана.