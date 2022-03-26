В Китае назвали оскорбительными претензии НАТО о поддержке России

Huanqiu Shibao: претензии НАТО о поддержке Китаем России оскорбительны

Претензии западных стран о поддержке Пекином Москвы, которые озвучили на саммите НАТО, оскорбительны, заявил журналист китайской газеты Huanqiu Shibao.

«Какое право имеет НАТО — главная движущая сила украинского кризиса — указывать пальцем на Китай, который все это время призывал к миру и переговорам?» — отметил автор.

Также в статье говорится что позиция Пекина по ситуации на Украине основана на международном праве и уставе ООН, однако действия Североатлантического альянса по поставкам вооружений Киеву расходятся со словами о мире.

Отмечается, что НАТО постоянно нужен соперник для поддержания жизнедеятельности. По мнению журналиста, после России таким раздражителем станет Китай. «Попытка получить продлевающий жизнь эликсир, муссируя вопрос Китая, является бредовым сном, спровоцированным высокой температурой и предсмертными судорогами», — говорится в статье.

Ранее официальный представитель Минобороны КНР старший полковник У Цянь обвинил Запад в попытках переложить ответственность за кризис на Украине. Он напомнил, что Пекин с самого начала кризиса придерживался объективной и справедливой позиции. «Что касается того, что китайская сторона якобы предоставляет военную помощь России, то это совершенная ложь», — говорил представитель Минобороны и призывал США перестать лгать. Официальный представитель МИД Китая Чжао Лизцянь обвинял США в развязывании украинского кризиса.

