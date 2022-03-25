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Китай обвинил Запад в попытках переложить ответственность за кризис на Украине

Минобороны КНР обвинило Запад в попытках переложить ответственность за кризис на Украине

Фото: Pixabay.com

Утверждения официальных лиц США о том, что Россия заранее уведомила Китай о готовящейся военной операции на Украине, и китайская сторона выразила молчаливое согласие являются ложью, заявил официальный представитель Минобороны КНР старший полковник У Цянь, пишет ТАСС.

По словам военного, смысл таких обвинений в том, чтобы «переложить ответственность и очернить» Китай. «Китай выражает в этой связи острое недовольство и решительный протест», — добавил он. У Цянь напомнил, что Пекин с самого начала кризиса придерживался объективной и справедливой позиции. «Что касается того, что китайская сторона якобы предоставляет военную помощь России, то это совершенная ложь», — обвинил пресс-секретарь Запад в попытках переложить ответственность на Китай.

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Россия на протяжении месяца проводит специальную операцию на Украине. Президент России Владимир Путин 24 февраля выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. В ходе спецоперации российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины».

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Марина Совина
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