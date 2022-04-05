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В Кабардино-Балкарии собрались построить крупнейший в СКФО тепличный комплекс

Глава Кабардино-Балкарии заявил, что крупнейший тепличный комплекс в СКФО будет достроен

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Несмотря на санкции, строительство крупнейшего в Северо-Кавказском регионе тепличного комплекса в Кабардино-Балкарии пройдет в соответствии с дорожной картой. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Казбек Коков.

Коков рассказал, что провел встречу с президентом агропромышленного холдинга «Эко-культура» Александром Рудаковым и обсудил с ним взаимодействие по линии строительства на территории республики тепличного комплекса, который будет специализироваться на круглогодичном выращивании томатов и ягод.

«Несмотря на некоторые сложности, связанные с санкционным давлением на нашу страну со стороны недружественных стран, строительство тепличного комплекса продолжается, проект будет реализован в полной мере и согласно дорожной карте», — заверил он, отметив, что в дальнейшем планируется наладить поставки продукции тепличного комплекса не только в российские регионы, но и за рубеж.

Коков уточнил, что агропромышленный холдинг является инвестором масштабного проекта, общая стоимость которого превышает 18 миллиардов рублей. По его словам, реализация проекта разбита на два этапа. Стоимость первого составляет 7,6 миллиарда рублей, в него войдут около 40 гектаров круглогодичных теплиц.

«Вторая очередь тепличного комплекса займет 62,5 га и начнет работу в конце 2024 года. Всего на сельскохозяйственном предприятии будут созданы около 2 тысяч рабочих мест», — добавил глава региона, отметив, что специалисты уже завершают этап планировки территории и готовятся приступить к активной фазе строительства.

Ранее сообщалось, что первое в Кабардино-Балкарии арт-пространство «Периметр» открылось в Нальчике.

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Варвара Кошечкина
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