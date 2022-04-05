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Российским компаниям предсказали массовый дефолт

JPMorgan предсказал сильнейшую с 2008 года волну корпоративных дефолтов в мире

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Компаниям по всему миру грозит сильнейшая со времен кризиса 2008-2009 годов волна корпоративных дефолтов из-за спецоперации на Украине и кризиса на китайском рынке недвижимости, указано в новом отчете инвестиционного банка JPMorgan. Его цитирует «Коммерсантъ». Массовые дефолты ожидают прежде всего Восточную Европу и Азию: в России их уровень составит 27,3 процента от объема эмиссии облигаций компаний, на Украине — 98,8 процента.

Аналитики JPMorgan предсказывают, что годовой уровень дефолтов компаний в развивающихся странах в 2022 году может достигнуть уровня в 8,5 процента, что более чем вдвое выше уровня в 3,9 процента, который ожидался в начале года, до начала спецоперации. Во время мирового финансового кризиса в 2009 году показатель достиг 10,5 процента.

По данным банка, на рынке значительно увеличилось число рискованных высокодоходных бумаг фирм из развивающихся стран — их объем составил 166 миллиарда долларов (рекорд с 2009 года). Наибольшее число дефолтов ожидается в Восточной Европе (21,1 процента), в других регионах мира ситуация заметно лучше. Прогноз JPMorgan по высокодоходным рынкам Латинской Америки остается ниже 3 процента, по Ближнему Востоку и Африке — ниже 1 процента, по Западной Европе — 1,5 процента, по США — 0,75 процента.

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Азия названа проблемный регионом наравне с Восточной Европой — банк повысил прогноз уровня дефолтов с 7 до 10 процентов на фоне проблем в секторе недвижимости Китая. Аналитики ожидают, что стране грозит дефолт 29 китайских застройщиков на сумму 32 миллиарда долларов, — 31 процент от объема эмиссии корпоративных облигаций. Если добавить к этому прогнозу дефолты 26 компаний сектора на сумму 49 миллиардов долларов, которые были объявлены в 2021 году, то получится, что дефолт в 2022 году коснется половины рынка.

Собственные потери в связи с ситуацией на Украине JPMorgan оценил в миллиард долларов. Письмо с соответствующим содержанием генеральный директор организации Джеймс Даймон разослал акционерам банка. Он не указал, в какие временные рамки будут зафиксированы потери, однако подчеркнул, что вторичные последствия вооруженного конфликта могут быть самыми разными.

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Софья Ермакова
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