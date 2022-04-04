Американский банк приготовился к проблемам из-за ситуации на Украине

Банк JPMorgan Chase приготовился потерять миллиард долларов из-за ситуации на Украине

Один из крупнейших в мире банков, американский JPMorgan Chase приготовился к проблемам из-за действий Вооруженных сил России на Украине. Генеральный директор организации Джеймс Даймон в письме акционерам не исключил, что совокупные потери составят миллиард долларов, сообщает Reuters.

Он не указал, в какие временные рамки будут зафиксированы потери, однако подчеркнул, что вторичные последствия вооруженного конфликта могут быть самыми разными. Даймон объяснил, что США должны быть готовы к разрастанию войны. «Мы будем надеяться на лучшее, но готовиться к худшему», — заключил глава JPMorgan Chase.

Месяц назад в банке сообщили, что сворачивают свою деятельность в России и исключают любые дела с ней. Исключение будет сделано для помощи клиентам по всему миру в решении и закрытии ранее существовавших обязательств, а также с работой по снижению рисков, связанных с ситуацией в России.

Тем не менее 17 марта JPMorgan обработал российский платеж по евробондам и направил его в банк CityGroup, что позволило Москве избежать дефолта.