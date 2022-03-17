Bloomberg: американский банк JP Morgan обработал российский платеж по евробондам

Один из крупнейших американских банков JP Morgan Chase обработал российский платеж по евробондам и направил его в банк CityGroup. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

По данным источников агентства, банк-корреспондент JP Morgan получил купонные выплаты по российским суверенным облигациям со сроком погашения на этой неделе, обработал их и перечислил платежному агенту Citi.

Ранее 17 марта Минфин сообщил, что Россия осуществила выплату купонного дохода по еврооблигациям на 117,2 миллиона долларов, избежав дефолта по госдолгу. До этого глава ведомства Антон Силуанов заявлял, что ведомство направило платежное поручение банку, и теперь «мяч на стороне властей США», которые должны разрешить выплаты из замороженных резервов Центробанка. В свою очередь Минфин США заявил, что обслуживание российского госдолга попадает под действие лицензии, разрешающей проведение операций до 25 мая.

Возможность дефолта по российским еврооблигациям обсуждалась в свете заморозки золотовалютных резервов ЦБ, номинированных в долларах, евро, фунтах и иенах, и запрета на проведение операций российским ЦБ. В таких условиях Минфин утвердил временный порядок обслуживания еврооблигаций. Он предполагает проведение платежей в рублях по рыночному курсу в случае невозможности совершать валютные платежи.