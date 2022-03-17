Россия избежала дефолта по госдолгу

Россия выплатила купон по еврооблигациям на 117,2 миллиона долларов

Россия осуществила выплату купонного дохода по еврооблигациям на 117,2 миллиона долларов, избежав дефолта по госдолгу, говорится в сообщении на сайте Минфина.

«Минфин России информирует, что платежное поручение о выплатах купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2023 году (ISIN XS0971721450 / US78307ADG58) и 2043 году (ISIN XS0971721963 / US78307ADH32) в общей сумме 117,2 млн долл. США сроком 15 марта 2022 г., направленное иностранному банку-корреспонденту 14 марта 2022 года, исполнено», — говорится в сообщении.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявлял, что ведомство направило платежное поручение банку, и теперь «мяч на стороне властей США», которые должны разрешить выплаты из замороженных резервов Центробанка. В свою очередь Минфин США заявил, что обслуживание российского госдолга попадает под действие лицензии, разрешающей проведение операций до 25 мая.