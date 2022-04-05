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В России выявили 13 947 новых случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 13 947 новых случаев коронавируса за сутки

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В России за сутки выявили 13 947 новых случаев коронавируса — это минимум с 16 июня 2021. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией во вторник, 5 апреля.

Днем ранее, 3 апреля, число выявленных случаев составило 15 291.

Число госпитализаций за сутки составило 4 288, выписано из больниц в связи с выздоровлением 37 459 человек. Общий показатель выздоровлений составил 17 035 336.

За последние 24 часа умерли 316 человек. Общее количество летальных исходов с начала пандемии составило 370 311.

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Анастасия Шейкина
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