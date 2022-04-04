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В России выявили 15 291 случай коронавируса

В России за сутки выявили 15 291 новый случай COVID-19, это минимум с 17 июня 2021 года

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

В России за сутки выявили 15 291 новый случай коронавируса — это минимум с 17 июня 2021 года. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в понедельник, 4 апреля.

Днем ранее, 3 апреля, число новых случаев COVID-19 составило 16 828.

Больше всего новых случаев коронавируса выявили в Санкт-Петербурге (759), Свердловской области (722) и в Москве (698). Меньше всего — на Чукотке (2 случая), в Туве (2 случая) и в Ненецком автономном округе (4 случая).

Число госпитализаций за сутки составило 1 571, выписано из больниц в связи с выздоровлением 32 850 человек. Общий показатель выздоровлений составил 16 997 877.

За последние 24 часа умерли 287 человек. Общее количество летальных исходов с начала пандемии составило 369 995.

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Анастасия Шейкина
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