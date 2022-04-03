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В России выявили 16 828 случаев заражения коронавирусом за сутки

Оперштаб сообщил о 16 828 новых случаях заражения коронавирусом за сутки в России

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В России за последние сутки выявили 16 828 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии составило 17 896 866. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Накануне, 2 апреля, было выявлено 17 949 случаев COVID-19.

Больше всего заражений зафиксировано в Москве (835), Санкт-Петербурге (764) и Московской области (527). Меньше всего — в Ненецком (6) и Чукотском (4) автономных округах.

Число госпитализаций за сутки составило 1 981, выписано из больниц в связи с выздоровлением 35 695 человек. Общий показатель выздоровлений составил 16 965 027.

За последние 24 часа умерло 304 человека. Общее количество летальных исходов с начала пандемии составило 369 708.

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Майя Гавашели
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