В России выявили 16 828 случаев заражения коронавирусом за сутки
Оперштаб сообщил о 16 828 новых случаях заражения коронавирусом за сутки в России
В России за последние сутки выявили 16 828 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии составило 17 896 866. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
Накануне, 2 апреля, было выявлено 17 949 случаев COVID-19.
Больше всего заражений зафиксировано в Москве (835), Санкт-Петербурге (764) и Московской области (527). Меньше всего — в Ненецком (6) и Чукотском (4) автономных округах.
Число госпитализаций за сутки составило 1 981, выписано из больниц в связи с выздоровлением 35 695 человек. Общий показатель выздоровлений составил 16 965 027.
За последние 24 часа умерло 304 человека. Общее количество летальных исходов с начала пандемии составило 369 708.