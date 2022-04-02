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В России выявили 17 949 случаев заражения коронавирусом за сутки

Оперштаб сообщил о 17 949 новых случаях заражения коронавирусом за сутки в России

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москвы»

В России за последние сутки выявили 17 949 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии составило 17 880 038. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее, 1 апреля, в стране зафиксировали 19 164 случая заражения.

Больше всего инфицированных зафиксировали в Москве (994), Санкт-Петербурге (917) и в Московской области (575). Меньше всего — в Ненецком (7) и Чукотском автономном округе (4).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 3605. За этот же период 44 547 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 16 929 332.

За сутки умерли 340 пациентов с COVID-19. За время пандемии в стране скончались 369 404 человека.

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Варвара Кошечкина
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