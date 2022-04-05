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Британия обвинила российские спецслужбы в кибератаках

Власти Британии обвинили ФСБ, СВР и ГРУ во вредоносных действиях в киберпространстве

Фото: Silas Stein / Globallookpress.com

Власти Великобритании обвинили российские спецслужбы во вредоносных действиях в киберпространстве. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информационный бюллетень британского правительства.

Правительство Соединенного Королевства публично обвинило в кибератаках подразделения трех российских спецслужб: ФСБ, СВР и ГРУ. В Лондоне заявили, что каждая из служб имеет свои полномочия в этой сфере.

«Россия является одним из самых активных киберакторов и выделяет значительные ресурсы на проведение киберопераций по всему миру», — сказано в заявлении Лондона.

25 марта сообщалось, что Великобритания ввела санкции против Центрального научно-исследовательского института химии и механики (ЦНИИХМ) якобы из-за причастности к кибератакам на саудовский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в 2017 году. В Лондоне уточнили, что НИИ является подконтрольной структурой Минобороны России.

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Виктория Кондратьева
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