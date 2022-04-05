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Россиянка рассказала о бюджетном аналоге Дубая в России

Российская туристка посетила Дагестан и назвала его бюджетным аналогом Дубая и Европы

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская путешественница и блогер из Екатеринбурга посетила Дагестан и назвала его бюджетным аналогом Дубая и Европы. Своим мнением она поделилась с порталом Е1.

Туристка рассказала, что недельный отдых в Дербенте ей обошелся в 40 тысяч рублей. В стоимость поездки был включен перелет в обе стороны, проживание в отеле и питание на базе завтраков.

«Дагестан стал для меня настоящим открытием в России. Очень крутые виды, — рассказала россиянка. — Горы, как в Европе, песок и барханы, как в Дубае, и Каспийское море. Адекватные цены, намного дешевле, чем в Сочи».

По словам блогера, путешествие в республику понравится как любителям активного горного отдыха, так и тем, кто хочет спокойно провести время у моря, — на Каспии можно арендовать лодки и яхты для прогулок по воде, а в горах можно заниматься трекингом.

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«Я бы посоветовала обязательно посетить каньон в горах — там можно взять лодку, плыть по реке и плыть. Мимо тебя проплывают горы, красиво. Это уникальные места для активных людей, которые любят эмоции и историю. У нас есть города не хуже, чем в Европе, просто мало кто знает об этом», — высказалась девушка.

Из достопримечательностей россиянка также выделила аварский аул-призрак, который находится на гребне горы Гамсутльмеэр, бархан Сарыкум, напоминающий небольшую пустыню, и корабль-самолет экраноплан «Лунь», получивший прозвище «Каспийский монстр».

Отдельно блогер отметила гостеприимство и доброжелательность дагестанцев. «Местные жители очень добрые, отзывчивые, все подсказывают. Например, мы поехали в горы, и по пути из-за гололеда встала машина. Так люди останавливались, чтобы нас довезти! Помогли с вещами, все рассказали. Там в беде не оставят», — заключила она.

Ранее, в марте, руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассказала о запуске новых туристических чартеров в Дагестан и Чечню. Перелеты в Грозный и Махачкалу запланированы на весну и лето 2022 года — на базе этих рейсов также будут сформированы пакетные и комбинированные туры в республики.

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Валентина Процкова
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