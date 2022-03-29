Россиянам станут доступнее путешествия на Кавказ

Глава Ростуризма Догузова рассказала о пакетных турах с перелетами в Грозный и Махачкалу

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассказала о запуске новых туристических чартеров в Дагестан и Чечню. Об этом глава ведомства сообщила в ходе форума «Северный Кавказ — 2022: меры по повышению устойчивости экономики в условиях санкций», сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, чартерные программы на Северный Кавказ будут выполняться туроператорами FUN&SUN и «Интурист» — перелеты в Грозный и Махачкалу запланированы на весну и лето 2022 года. На базе этих рейсов также будут сформированы пакетные и комбинированные туры в кавказские республики.

Например, «Интурист» с 30 апреля по 28 мая запланировал по два рейса в неделю из Москвы в Махачкалу (по средам и субботам), туристам станут доступны перелеты авиакомпанией Red Wings на бортах Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Вместе с авиабилетом путешественники смогут приобрести как короткие трех- или четырехдневные экскурсионные программы с проживанием в гостиницах на берегу Каспийского моря, так и более продолжительные туры с посещением соседних регионов: Чечни, Ингушетии и Северной Осетии-Алании.

Так, минимальная стоимость пакетного тура с прилетом в Махачкалу начинается от 14,5 тысячи рублей с человека при двухместном размещении. Помимо прочего, новое предложение участвует в программе туристического кешбэка.

Ранее в марте Ростуризм предсказал рост турпотока на Северный Кавказ на 50 процентов по сравнению с допандемийным 2019 годом. По словам Догузовой, регион рассматривается как одно из ключевых российских курортных направлений, которое может составить альтернативу популярному черноморскому югу.