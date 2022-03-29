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Ростуризм назвал альтернативу черноморским курортам

Ростуризм предсказал рост турпотока на Северный Кавказ на 50 процентов

Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ

Ростуризм предсказал рост турпотока на Северный Кавказ на 50 процентов по сравнению с допандемийным 2019 годом. Об этом пишет агентство «Прайм».

По словам главы ведомства Зарины Догузовой, с мая по сентябрь прошлого года регион посетили 700 тысяч путешественников — это на 20-25 процентов превышает показатели 2019 года.

«Регионы Северного Кавказа мы рассматриваем как одно из ключевых курортных направлений, которое может составить альтернативу популярному черноморскому югу», — отметила глава ведомства и назвала число готовых к приему туристов объектов размещения. Сейчас в регионе работают 600 квалифицированных гостиниц.

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Также Догузова обратила внимание на изменения в структуре туристического потока. Если раньше на Северный Кавказ ездили в основном в зимние месяцы ради горнолыжных курортов, то сейчас регион пользуется популярностью круглый год.

Ранее в марте россиянка, побывавшая на Кавказе, предостерегла путешественников от покупки некоторых товаров местного производства в качестве сувениров. Она предупредила, что не следует покупать алкогольные напитки в розлив, которые предлагают во время дегустаций. Также, по наблюдениям автора блога, в сувенирных лавках часто продают заводской мармелад, выдавая его за собственное производство.

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Мария Гейн
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