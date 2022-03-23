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Россиянка побывала на Кавказе и раскрыла уловки местных торговцев

Побывавшая на Кавказе россиянка рассказала о подделке алкоголя на розлив

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Российская туристка, побывавшая на Кавказе, предостерегла путешественников от покупки некоторых товаров местного производства в качестве сувениров. Об этом она рассказала в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам путешественницы, на одной из экскурсий по Северному Кавказу гид предупредил группу, что не следует покупать алкогольные напитки в розлив. Он рассказал, как однажды турист после дегустации коньяка купил напиток в подарок для близких в красивой запечатанной бутылке. Однако уже дома выяснилось, что в таре был не алкоголь, а чай.

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«Если вам предлагают купить шаль за 1-1,5 тысячи рублей и при этом уверяют, что она ручной работы и выполнена из ниток овечьей шерсти, то я бы на вашем месте хорошо задумался. Такая вещь не может стоить так дешево, скорее всего, это подделка», — раскрыл еще одну уловку кавказских торговцев гид.

Также, по наблюдениям автора блога, в сувенирных лавках часто продают заводской мармелад, выдавая его за собственное производство. При этом стоит он дороже, чем в магазинах. Тем не менее, девушка посоветовала обратить внимание на местные копченые сыры, специи и травяные чаи.

Ранее в декабре российская туристка, которая побывала в Хургаде, раскрыла три популярные схемы обмана туристов местными жителями. Например, иностранным путешественникам часто продают сим-карты с меньшим объемом интернета, хотя они платят за 8 Гб мобильной сети.

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Дарья Рыбак
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