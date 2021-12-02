Отдохнувшая в Хургаде россиянка раскрыла популярные схемы «развода» туристов

Отдохнувшая в Египте россиянка пожаловалась, что «развод» туристов начинается в аэропорту

Российская туристка, которая побывала на отдыхе в Хургаде, раскрыла три популярные схемы обмана туристов местными жителями. О них она рассказала в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Девушка пожаловалась, что «развод» туристов начинается сразу же после прилета на курорт, в аэропорту. Так, россиянка отметила, что оформление визы в Египет стоит 25 долларов (около 1,8 тысячи рублей), при этом большинство путешественников предпочитают оплачивать въездной документ по факту прибытия.

«Мы сделали также, и прекрасно зная, что виза стоит 25 долларов, повелись на 27 (1,9 тысячи рублей), у стойки "анекс тура". Потом нам объяснили, что если бы прошли чуть дальше от этих посредников, заплатили бы нормальную цену», — рассказала путешественница.

Также девушка предостерегла туристов от покупки сим-карты в аэропорту. Как объяснил автору блога местный житель, иностранные путешественники платят за 8 Гб интернета, однако на самом деле получают 1 Гб — такие схемы обмана не пресекаются даже на государственном уровне.

Еще одна уловка — отсутствие ценников в магазинах. Россиянка предупредила, что египтяне часто обманывают, называя любую стоимость товара. «Надо уметь торговаться, но и в выигрыше вы все-равно не останетесь», — заключила туристка.

Ранее в ноябре российский турист побывал в бюджетном отеле в Египте и рассказал о контингенте отдыхающих. Как признался автор, при бронировании недорогой гостиницы он опасался, что столкнется с неадекватными постояльцами, однако в итоге путешественник приятно удивился поведению соотечественников.