Россиянин отдохнул в бюджетном отеле Египта и удивился поведению «наших»

Россиянин рассказал о поведении соотечественников в бюджетном отеле в Египте

Российский турист побывал в бюджетном отеле в Египте и рассказал о контингенте отдыхающих. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Как признался автор, при бронировании недорогой гостиницы он опасался, что столкнется с неадекватными постояльцами, которых охарактеризовал словом «Тагил». Однако в итоге путешественник приятно удивился поведению соотечественников — по его словам, «наши» туристы были скромными и вежливыми.

Блогер отметил, что за все время отпуска он видел только одного пьяного постояльца из России, который «не просыхал» почти четыре дня и «отрывался по полной».

«Никаких стычек, никаких словесных разборок. Все культурно общались, вместе участвовали в анимации и конкурсах. Наверное, времена меняются и народ привыкает культурно (без иронии) отдыхать», — предположил он.

Ранее в ноябре исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила о стремительном падении цен на путевки в Египет — стоимость туров упала на 50 процентов по сравнению с сентябрем. По словам Ломидзе, это произошло благодаря возобновлению чартерного авиасообщения.