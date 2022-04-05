Россияне бросились покупать деревянные дома

Строительство деревянного жилья в России побило рекорд

Россияне бросились покупать деревянное жилье — в 2021 году строительство домов из дерева побило рекорд. Об этом свидетельствуют данные Рослесинфорга, сообщает РБК.

Рост деревянного домостроения в России отмечается третий год подряд. В 2019-м было построено 8,83 миллиона квадратных метров такого жилья, а в 2020-м — 9,35 миллиона. В 2021 году объемы строительства деревянной недвижимости достигли 10,8 миллиона квадратных метров, за год показатель увеличился на 15,5 процента и стал рекордным с 2009 года. Доля введенных жилых домов с деревянными стенами в общем объеме жилищного строительства составила 11,67 процента. Уточняется, что всего в 2021-м ввели 92,6 миллиона квадратных метров жилья — рекордный показатель за все время, начиная с СССР.

Увеличение объема деревянного домостроения связано с выросшим за период пандемии спросом на загородное жилье — по оценкам экспертов, число желающих переехать за пределы больших городов выросло более чем вдвое. Директор Рослесинфорга Павел Чащин считает, что важную роль сыграли меры государственной поддержки улучшения жилищных условий, создание комфортной среды и стимуляция строительства жилья. Он добавил, что реальный объем возводимых домов с применением конструкций из дерева гораздо выше — около 40 процентов приходится на жилье с деревянным каркасом, многослойными стеновыми конструкциями, фасадной отделкой и комбинированные постройки. С учетом этого в 2021 году в России ввели около 20 миллионов квадратных метров недвижимости из дерева.

Ранее в одном из деревянных домов нашли самую дешевую квартиру на российском вторичном рынке жилья — в ней одна комната, а площадь составляет 19 квадратных метров. Объект находится в Свердловской области, в Нижнем Тагиле.