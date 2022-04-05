В Госдуме отреагировали на речь замгоссекретаря США о российских боеприпасах

Депутат Белик увидел двойные стандарты в речи замгоссекретаря США о российских боеприпасах

США поставляют на Украину большое количество современного вооружения, однако неизвестно, в чьих руках оно оказывается. Так на речь заместителя госсекретаря Соединенных Штатов Бонни Дженкинс о российских боеприпасах отреагировал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, пишут «Известия».

По его словам, Запад не смущает, что оружие может быть направлено радикалами против мирного населения. Вместе с тем депутат обратил внимание на серьезную угрозу для судоходства в Черном море в связи с дрейфующими минами, которые были «качественно» установлены Вооруженными силами Украины (ВСУ).

«К сожалению, такова реальность, в которой сейчас живет Украина, так что говорить что-либо об угрозах, исходящих от неразорвавшихся российских боеприпасов, — это использовать двойные стандарты», — подчеркнул Белик.

18 марта представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что США снабжают оружием Украину практически ежедневно, при этом они намерены поставлять Киеву вооружение и дальше. За период с 4 по 18 марта Соединенные Штаты поставили Украине вооружение на общую сумму 300 миллионов долларов, заключила Псаки.