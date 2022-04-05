В России прокомментировали высылку дипломатов из постпредства при ЕС

Российские дипломаты прокомментировали высылку из постоянного представительства при ЕС

В российской дипмиссии при ЕС прокомментировали высылку 19 дипломатов из постоянного представительства. Отмечается, что данный шаг является враждебным и совершенно безосновательным, а в ответ на него будут предприняты адекватные меры, сообщает ТАСС.

«Этот откровенно недружественный — более того, враждебный и, главное, полностью безосновательный — шаг продолжает линию Евросоюза на демонтаж партнерских отношений между Россией и ЕС, которые еще недавно обе стороны с гордостью именовали стратегическими», — сказано в заявлении.

По словам постоянного представителя России при Евросоюзе Владимира Чижова, генеральный секретарь Европейской внешнеполитической службы Стефано Саннино уведомлен о том, что Москва неизбежно предпримет «адекватные ответные меры».

Ранее стало известно, что власти Португалии решили выслать десять сотрудников российской дипмиссии в стране. У российских дипломатов есть две недели, чтобы покинуть страну.