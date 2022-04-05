Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России прокомментировали высылку дипломатов из постпредства при ЕС

Российские дипломаты прокомментировали высылку из постоянного представительства при ЕС

Фото: Pixabay

В российской дипмиссии при ЕС прокомментировали высылку 19 дипломатов из постоянного представительства. Отмечается, что данный шаг является враждебным и совершенно безосновательным, а в ответ на него будут предприняты адекватные меры, сообщает ТАСС.

«Этот откровенно недружественный — более того, враждебный и, главное, полностью безосновательный — шаг продолжает линию Евросоюза на демонтаж партнерских отношений между Россией и ЕС, которые еще недавно обе стороны с гордостью именовали стратегическими», — сказано в заявлении.

По словам постоянного представителя России при Евросоюзе Владимира Чижова, генеральный секретарь Европейской внешнеполитической службы Стефано Саннино уведомлен о том, что Москва неизбежно предпримет «адекватные ответные меры».

Ранее стало известно, что власти Португалии решили выслать десять сотрудников российской дипмиссии в стране. У российских дипломатов есть две недели, чтобы покинуть страну.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский предложил Совбезу ООН самораспуститься
В России допустили новые провокации по типу Бучи
Небензя обвинил Зеленского в «языковой инквизиции» на Украине
Лавров указал на цель распространения фейков о Буче
Небензя прокомментировал возможное исключение России из СПЧ ООН
В России прокомментировали высылку дипломатов из постпредства при ЕС
Российский МИД обвинил Twitter в цензуре
Силы ЛНР прорвали украинскую оборону на одном из направлений
Кинолог объяснил правила ухода за пожилыми собаками
Терапевт перечислила наиболее частые причины медленного заживления ран
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.