Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Португалия решила выслать 10 российских дипломатов

Власти Португалии решили выслать 10 сотрудников российской дипмиссии

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Власти Португалии решили выслать десять сотрудников российской дипмиссии в стране. Об этом заявили в МИД Португалии, сообщает ТАСС.

«Днем правительство Португалии уведомило посла РФ о своем решении объявить персонами нон грата десять сотрудников этой дипломатической миссии, чья деятельность противоречит национальной безопасности», — говорится в сообщении МИД.

Теперь у российских дипломатов есть две недели, чтобы покинуть страну. Таким шагом Португалия выражает протест в связи со спецоперацией России на Украине.

Ранее верховный представитель ЕС по делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал, что ряд сотрудников миссии России при Европейском союзе объявили персонами нон грата. О соответствующем решении в отношении трех российских дипломатов также сообщила Швеция. Сотрудников дипведомств РФ решили выслать и в ряде других европейских государств, в том числе во Франции, Испании, Германии и других государствах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Зеленский предложил Совбезу ООН самораспуститься
В России допустили новые провокации по типу Бучи
Небензя обвинил Зеленского в «языковой инквизиции» на Украине
Лавров указал на цель распространения фейков о Буче
Небензя прокомментировал возможное исключение России из СПЧ ООН
В России прокомментировали высылку дипломатов из постпредства при ЕС
Российский МИД обвинил Twitter в цензуре
Силы ЛНР прорвали украинскую оборону на одном из направлений
Кинолог объяснил правила ухода за пожилыми собаками
Терапевт перечислила наиболее частые причины медленного заживления ран
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.