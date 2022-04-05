Португалия решила выслать 10 российских дипломатов

Власти Португалии решили выслать 10 сотрудников российской дипмиссии

Власти Португалии решили выслать десять сотрудников российской дипмиссии в стране. Об этом заявили в МИД Португалии, сообщает ТАСС.

«Днем правительство Португалии уведомило посла РФ о своем решении объявить персонами нон грата десять сотрудников этой дипломатической миссии, чья деятельность противоречит национальной безопасности», — говорится в сообщении МИД.

Теперь у российских дипломатов есть две недели, чтобы покинуть страну. Таким шагом Португалия выражает протест в связи со спецоперацией России на Украине.

Ранее верховный представитель ЕС по делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал, что ряд сотрудников миссии России при Европейском союзе объявили персонами нон грата. О соответствующем решении в отношении трех российских дипломатов также сообщила Швеция. Сотрудников дипведомств РФ решили выслать и в ряде других европейских государств, в том числе во Франции, Испании, Германии и других государствах.