Жозеп Боррель заявил, что сотрудников миссии России при ЕС объявили персонами нон грата

Ряд сотрудников миссии России при Европейском союзе (ЕС) объявили персонами нон грата. Об этом заявил верховный представитель объединения по делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.

«Я решил объявить персонами нон грата ряд сотрудников постоянного представительства России при Евросоюзе за деятельность, противоречащую их дипломатическому статусу», — рассказал Боррель. Он добавил, что постпреда Москвы при объединении Владимира Чижова вызвали во внешнеполитическую службу ЕС для ознакомления с этим решением.

Ранее стало известно о высылке российских дипломатов из ряда европейских стран. Такт, о соответствующем решении в отношении трех российских дипломатов сообщила Швеция. Сотрудников дипведомств РФ также решили выслать во Франции, в Испании, в Германии и других государствах.