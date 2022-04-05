Сотрудников миссии России при ЕС объявили персонами нон грата
Ряд сотрудников миссии России при Европейском союзе (ЕС) объявили персонами нон грата. Об этом заявил верховный представитель объединения по делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.
«Я решил объявить персонами нон грата ряд сотрудников постоянного представительства России при Евросоюзе за деятельность, противоречащую их дипломатическому статусу», — рассказал Боррель. Он добавил, что постпреда Москвы при объединении Владимира Чижова вызвали во внешнеполитическую службу ЕС для ознакомления с этим решением.
Ранее стало известно о высылке российских дипломатов из ряда европейских стран. Такт, о соответствующем решении в отношении трех российских дипломатов сообщила Швеция. Сотрудников дипведомств РФ также решили выслать во Франции, в Испании, в Германии и других государствах.