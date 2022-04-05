Швеция вышлет трех российских дипломатов

Глава МИД Швеции Линде сообщила, что Стокгольм высылает трех российских дипломатов

Стокгольм высылает трех российских дипломатов. Об этом сообщила глава МИД Швеции Анн Линде, передает ТАСС.

Дипломат рассказала, что посла России в Стокгольме Виктора Татаринцева вызвали в шведское внешнеполитическое ведомства, чтобы выразить резкое осуждение со стороны властей страны и Европейского союза (ЕС). «Сегодня МИД также принял решение о депортации трех российских дипломатов, которые не работают в Швеции в соответствии с Венской конвенцией», — уточнила она.

Ранее глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что 30 российских дипломатов будут высланы из страны из соображений национальной безопасности. До этого сообщалось о высылке десятков российских дипломатов из других европейских стран, в том числе из Франции и Германии.