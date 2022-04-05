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Швеция вышлет трех российских дипломатов

Глава МИД Швеции Линде сообщила, что Стокгольм высылает трех российских дипломатов

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Стокгольм высылает трех российских дипломатов. Об этом сообщила глава МИД Швеции Анн Линде, передает ТАСС.

Дипломат рассказала, что посла России в Стокгольме Виктора Татаринцева вызвали в шведское внешнеполитическое ведомства, чтобы выразить резкое осуждение со стороны властей страны и Европейского союза (ЕС). «Сегодня МИД также принял решение о депортации трех российских дипломатов, которые не работают в Швеции в соответствии с Венской конвенцией», — уточнила она.

Ранее глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что 30 российских дипломатов будут высланы из страны из соображений национальной безопасности. До этого сообщалось о высылке десятков российских дипломатов из других европейских стран, в том числе из Франции и Германии.

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Виктория Кондратьева
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