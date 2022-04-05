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Италия вышлет десятки российских дипломатов

В МИД Италии заявили о высылке из страны 30 российских дипломатов

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Глава Министерства иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил о высылке из страны 30 российских дипломатов. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, утром во вторник, 5 апреля, посла России Сергея Разова вызвали в МИД Италии, где его уведомили о соответствующем решении властей республики. Уточняется, что они пошли на подобный шаг из соображений «национальной безопасности».

Ранее газета Corriere della Sera сообщила, что высылка дипломатов является результатом координации властями Италии своей позиции с правительствами Франции и Германии. Это решение премьер-министр Италии Марио Драги обсудил с ответственным за вопросы безопасности статс-секретарем Франко Габриэлли.

В понедельник, 4 апреля, ряд стран Европы, в том числе Франция и Германия объявили персонами нон-грата десятки российских дипломатов, обвинив их в ведении деятельности, противоречащей интересам их безопасности». В Москве пообещали в ответ принять зеркальные меры.

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Варвара Кошечкина
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