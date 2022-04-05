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Италия задумала выслать десятки российских дипломатов

Corriere della Sera: Италия намерена выслать несколько десятков российских дипломатов

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Власти Италии задумали выслать из страны несколько десятков российских дипломатов. О таких намерениях пишет газета Corriere della Sera.

По данным издания, составленный итальянским правительством список дипломатов будет объявлен во вторник, 5 апреля. Данный шаг является результатом координации властями Италии своей позиции с правительствами Франции и Германии. Решение о высылке российских дипломатов в понедельник, 4 апреля, премьер-министр Италии Марио Драги обсудил с ответственным за вопросы безопасности статс-секретарем Франко Габриэлли, пишет газета.

4 апреля ряд стран Европы, в том числе Франция и Германия объявили персонами нон-грата десятки российских дипломатов, обвинив их в ведении деятельности, противоречащей интересам их безопасности». В Москве пообещали в ответ принять зеркальные меры.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал высылку российских дипломатов из стран Запада шизоидной кампанией по давлению на РФ и отметил, что ответ Москвы будет симметричным и разрушительным для двусторонних отношений.

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Марина Совина
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