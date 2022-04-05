Оценена возможность снижения курса доллара до 80 рублей

Аналитик Бабин заявил, что снижение курса доллара до 80 рублей вполне вероятно

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин оценил возможность снижения курса доллара до 80 рублей. Об этом пишет агентство «Прайм».

По его словам, это вполне вероятно. Он отметил, что для достижения этой отметки рублю придется укрепиться примерно на 3-4 процента. «Однако на текущих уровнях рубль был в конце февраля еще до объявления жестких антироссийских санкций», - подчеркнул он.

Аналитик добавил, что существующий в настоящее время дисконт в российской валюте не вполне отражает сложившиеся санкционные и экономические риски — даже несмотря на рост сырьевых цен и определенные успехи в переговорах между Киевом и Москвой.

Эксперт также отметил, перспективы мировой экономики в целом ухудшаются. По его словам, если случится глобальный кризис, рухнут все рынки, и рубль не станет исключением.

Ранее экономист Михаил Беляев заявил, что для укрепления российской валюты до 74 рублей за доллар нужно повысить эффективность экономики. «Фундаментальное значение рубля это 76 за доллар. Это то, что было до всех событий. Для того чтобы повысить курс до 75-74 нужно повысить эффективность экономики», — высказался Беляев.