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Россиянам раскрыли новый способ попасть в популярные европейские страны

В АТОР рассказали россиянам о возможности улететь летом в Италию через Турцию

Фото: Markus Mainka / Globallookpress.com

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали о новом летнем расписании зарубежных авиакомпаний и раскрыли способы попасть в популярные среди соотечественников европейские страны. Об этом сообщается на сайте организации.

По данным АТОР, россияне могут воспользоваться услугами авиакомпании Turkish Airlines, которая на летний период предоставляет возможность туристам отправиться в Бергамо (Италия) и Тиват (Черногория) со стыковкой в Турции. При этом в настоящее время перевозчик уже осуществляет два полета в день в Подгорицу.

Турецкий лоукостер Anadolu Jet этим летом также анонсировал открытие семи новых маршрутов. Так, из Антальи можно будет улететь в Бирмингем (Англия) — туда запланировано четыре еженедельных рейса, а также во Франкфурт (Германия), куда заявлено семь вылетов в неделю.

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Из аэропорта Стамбула самолеты будут отправляться в Бергамо (Италия) и Будапешт (Венгрия), из Бодрума будут доступы перелеты в Стокгольм (Швеция), из Анкары — в Брюссель (Бельгия), из Измира — в Бейрут (Ливан).

Кроме того, авиакомпании Объединенных Арабских Эмиратов Air Arabiaс, Flydubai и Etihad Airways предлагают отечественным туристам улететь летом в Грецию, Турцию, Италию, Испанию и Шри-Ланку с пересадкой в Дубае.

Венгерский перевозчик Wizz Air в летний сезон будет летать из Абу-Даби в Катовице (Польша), в Александрию и Сохаг в Египте, Амман и Акабу в Иордании, Алматы и Нур-Султан в Казахстане, Маскат и Салалу в Омане и Матталу на Шри-Ланке.

Ранее эксперты туротрасли назвали российским туристам зарубежные направления, доступные без пересадок, а также раскрыли оптимальную стоимость таких поездок. Так, в настоящее время соотечественникам доступны для прямых перелетов 19 стран. Дешевле всего весной можно улететь в Белоруссию — цена билета в одну сторону начинается от 4,2 тысячи рублей. 

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Валентина Процкова
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