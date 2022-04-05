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В Великобритании раздали людям одеяла из-за подорожания газа

The Sun: в Великобритании компания Octopus Energy раздала одеяла из-за подорожания газа

Фото: Pixabay

В Великобритании компания Octopus Energy решила раздать испытывающим финансовые трудности людям одеяла с электрообогревом, чтобы помочь им пережить резкий рост цен на отопление. Об этом пишет The Sun.

Так, на прошлой неделе в Британии цены на энергию выросли на 54 процента из-за сильного подорожания оптовых цен на газ. Повышение тарифов ударило по миллионам домохозяйств по всей стране: теперь расходы жителей королевства на энергию в среднем увеличатся на 700 фунтов в год.

В связи с этим компания приняла решение отправить пять тысяч электроодеял некоторым клиентам после того, как один из абонентов пожаловался, что за зиму ни разу не включал отопление из-за роста цен.

Ранее сообщалось, что в Великобритании зафиксировали крупнейший с 1950-х годов спад уровня жизни. Счета за электроэнергию для потребителей с 1 апреля выросли вдвое. По этой причине траты на электричество для пяти миллионов домохозяйств будут составлять более 10 процентов бюджета. Кроме того, власти на 20 процентов повысили НДС, а также планируют увеличить муниципальный налог и взносы за соцстрахование.

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Марина Совина
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