The Independent сообщил о крупнейшем с 1950-х годов спаде уровня жизни в Великобритании

В Великобритании зафиксировали крупнейший с 1950-х годов спад уровня жизни, утверждает The Independent.

Счета за электроэнергию для потребителей с 1 апреля выросли вдвое. По этой причине траты на электричество для пяти миллионов домохозяйств будут составлять более 10 процентов бюджета, пишет издание.

Кроме того, власти на 20 процентов повысили НДС, а также планируют увеличить муниципальный налог и взносы за соцстрахование.

2 апреля жители Лондона вышли на митинг из-за роста цен на электричество и газ. Акция, устроенная активистами движения National Assembly, прошла вблизи резиденции премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на Даунинг-стрит. Сообщалось, что со стороны протестующих звучали призывы отправить в отставку премьера и правительство.

Цены на газ в Великобритании взлетели после того, как президент России Владимир Путин объявил о переводе расчетов с недружественными странами в рубли. Оптовая цена сырья выросла на 18 процентов и достигла 259,50 пенса.