Британцы устроили митинг в Лондоне из-за роста цен на газ

В Лондоне на митинге из-за роста цен на электричество и газ потребовали отставки Джонсона

Жители Лондона 2 апреля вышли на митинг в центре города из-за роста цен на электричество и газ, передает РИА Новости.

Отмечается, что протест был устроен активистами движения National Assembly. Митинг проходит вблизи резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит. Сообщается, что звучат требования отставки Бориса Джонсона и всего правительства.

Помимо Лондона National Assembly анонсировала акции и в других крупных городах страны, в том числе в Ливерпуле и Манчестере.

Ранее британское социально-политическое движение Extinction Rebellion пригрозило правительству «разрушительными протестами». 1 апреля его участники объединились с агитационной группой Just Stop Oil и вместе заблокировали десять нефтяных объектов.

В конце марта в Великобритании взлетели цены на газ после того, как президент России Владимир Путин объявил о переводе расчетов с «недружественными странами» в рубли. Указывалось, что оптовая цена выросла на 18 процентов и достигла 259,50 пенса.