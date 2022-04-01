Британские активисты пригрозили властям разрушительными протестами

Британские активисты заблокировали десять нефтяных объектов в знак протеста

Британское социально-политическое движение Extinction Rebellion («Восстание против вымирания») пригрозило правительству разрушительными протестами. Климатические активисты утверждают, что власти вынуждают их активнее бороться против добычи ископаемого топлива, сообщает Independent.

1 апреля участники Extinction Rebellion объединились с агитационной группой Just Stop Oil («Просто прекратите добывать нефть») и вместе заблокировали десять нефтяных объектов. Активисты забрались на бензовозы и перекрыли доступ к участкам лодками, некоторые пристегнули себя к баррелям с цементом. Протесты произошли на фоне увеличения цен на энергию и незадолго до обнародования правительственной стратегии энергетической безопасности, в которой премьер-министр Великобритании Борис Джонсон должен изложить план по отказу от российских нефти и газа. Ранее Джонсон сообщил, что собирается сделать это с помощью возобновляемых источников энергии и атомной энергии, но его план также включает использование британского ископаемого топлива.

Бывший государственный адвокат и участник Extinction Rebellion Тим Крослэнд считает, что решение премьер-министра нанесет непоправимый ущерб планете. «Правительство хочет сжечь Парижское соглашение и вместе с ним будущее человечества. Они хотят сделать планету необитаемой, и мы не можем оставаться в стороне», — заявил он и добавил, что гражданское неповиновение — это грубый инструмент, но таким образом активисты смогут перенаправить внимание на критически важные проблемы. Климатические организации призвали власти отказаться от газа и нефти как можно скорее. Они подчеркнули, что Международное энергетическое агентство посоветовало не разрабатывать новые нефтяные и газовые месторождения после 2021 года, чтобы достичь углеродной нейтральности к 2050 году.

Активисты попытаются донести свою точку зрения до правительства с помощью массового собрания в Лондоне 9 апреля. После этого они планируют ежедневно встречаться в Гайд-парке и обучать участников своих организаций общаться с сотрудниками полиции и блокировать дороги. «Мы будем действовать разрушительнее, чем до этого, и правительство не сможет нас игнорировать. Не нарушая традиции ненасильственного гражданского неповиновения, мы продолжим мешать бизнесам работать, пока власти и большие компании не примут меры», — заявил Энди Смит из Extinction Rebellion.

В марте выяснилось, что Британия не готова к развитию ядерной энергетики и увеличению ее доли в энергобалансе. Согласно оценке экспертов, в случае строительства новых атомных электростанций ради отказа от ископаемого топлива стране не хватит мощностей для переработки радиоактивные отходов.

