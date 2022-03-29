У Великобритании оказалось недостаточно мощностей для переработки ядерных отходов

Британия оказалась не готова к развитию ядерной энергетики и увеличению ее доли в энергобалансе страны. Об этом сообщает The Guardian. Специалисты убеждены, что строительство новых атомных электростанций усугубит проблему с ядерными отходами.

По мнению экспертов, в случае строительства новых атомных электростанций, которое планирует британское правительство для постепенного отказа от ископаемого топлива, стране будет недостаточно мощностей для переработки радиоактивных отходов. Они считают, что в данный момент Британия все еще находится на ранних стадиях поиска постоянного места для хранения опасного отработавшего топлива под землей.

Пока в Великобритании нет подземной свалки, где можно было бы безопасно захоронить отработавшее топливо, которого с XX века накопилось более чем 700 тысяч кубометров. Большая его часть хранится на одном из самых сложных и опасных ядерных объектов в мире — атомном комплексе Селлафилд. Специалисты в области утилизации ядерных отходов утверждают, что у них есть план по их безопасному захоронению. Кроме того, в стране работают 11 электростанций, которые нуждаются в выводе из эксплуатации. По оценке Управления по выводу из эксплуатации ядерных реакторов, стоимость утилизации радиоактивных отходов атомных электростанций, построенных в 1950-1990-х годах, составляет 131 миллиард фунтов стерлингов (около 17 триллионов рублей).

Около 50 лет назад британские власти приняли решение о разработке установки для глубокого геологического захоронения отходов, однако они до сих пор не определились с местом, где ее можно построить. Предполагаемая площадь подземной свалки составляет 20 километров на глубине от 200 метров до километра. Затраты на строительство установки оцениваются в 53 миллиардов фунтов стерлингов (около 6,9 триллиона рублей).

Вместе с тем в стране планируют строить ядерные реакторы нового типа — так называемые усовершенствованные модульные. Однако специалисты еще не выяснили, как следует обращаться с отходами от таких реакторов. По их оценке, отработанное топливо из них будет иметь такие высокие температуры, что утилизировать его при помощи оборудования для глубокого геологического захоронения можно будет лишь спустя 140 лет.

«Несмотря на 65 лет использования ядерной энергии в Великобритании, мы в лучшем случае через несколько десятилетий сможем прийти к объектам для безопасной утилизации отходов. Пока мы не узнаем, как это можно сделать, преждевременно приступать к новой крупной программе по строительству атомных электростанций», — считает профессор по вопросам энергетической политики Гринвичского университета Стив Томас.

Ранее в марте премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что правительство планирует получать 25 процентов электроэнергии от атомной энергетики. В настоящий момент доля выработки электроэнергии на атомных электростанциях Великобритании составляет около 16 процентов, при этом их число постепенно сокращается.