В Британии взлетели цены на газ после заявления Путина

Daily Express сообщила о росте цен на газ в Британии на 18% после заявления Путина

В Великобритании взлетели цены на газ после того, как президент России Владимир Путин объявил о переводе расчетов с «недружественными странами» в рубли. Об этом сообщает британское издание Daily Express.

Как указывают в издании, оптовая цена выросла на 18 процентов и достигла 259,50 пенса. Там уточнили, что около 40 процентов европейского газа поступает из России. Также на фоне заявления российского президента об отказе от оплаты иностранными валютами товаров укрепилась национальная российская валюта.

23 марта сообщалось, что цены на газ в Европе выросли на 20 процентов и достигли отметки в 1370 долларов за тысячу кубометров. Подорожание за сутки составило 16,7 процента.

Владимир Путин принял решение в кратчайшие сроки перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли. По словам главы государства, Россия откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро. В связи с этим президент России поручил Центробанку и правительству в недельный срок определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке покупателями российского газа.