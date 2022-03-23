Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Рубль укрепился к доллару по итогам торгов

Рубль укрепился к доллару по итогам торгов на Мосбирже 23 марта

Фото: Shutterstock

По итогам валютных торгов на Московской бирже в среду, 23 марта, рубль укрепился к доллару. Об этом свидетельствуют данные площадки.

К закрытию курс доллара снизился на 5,61 процента, до 97,73 рубля, евро — до 108,01 рубля (минус 5,66 процента). Это стало реакцией на заявление президента России Владимира Путина об отказе от оплаты иностранными валютами товаров, поступающих в РФ со стороны США и Евросоюза. При этом, согласно заявлению, оплата экспортируемого газа в страны, признанные недружественными, переводится в рубли.

Курс доллара от TradingView

На заявлении Путина росли и цены на газ в Европе: его стоимость поднималась выше 1300 долларов за тысячу кубометров.

«Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты — начнем с этого — нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли», — говорил Путин. Иностранные компании уже начали реагировать на его заявление. Например, австрийская OMV объявила, что продолжит платить за российский газ в евро.

Ранее стало известно, что торги 33 акциями, входящими в индекс Московской биржи (IMOEX), начнутся 24 марта. Короткие продажи по-прежнему находятся под запретом. График работы Московской биржи в последующие дни пока не сообщается.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Российский губернатор сообщил о прилетевшем снаряде со стороны Украины
ФИФА и УЕФА прекратили поддержку развития российского футбола
Иностранку поймали в Шереметьево с контрабандой вещей ушедших из России брендов
Добровольцу пообещали более миллиона рублей за год жизни со стрижкой из 80-х
Минобороны России рассказало о боях за два населенных пункта
Глава СК Быстрыкин поручил расследовать разрыв снаряда в Белгородской области
В Совфеде назвали друзей России по «Большой двадцатке»
У России захотели забрать более 500 самолетов
Матвиенко назвала плюсы решения о продаже газа за рубли
Названо количество работников в простое после ухода компаний из России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.