Рубль укрепился к доллару по итогам торгов на Мосбирже 23 марта

По итогам валютных торгов на Московской бирже в среду, 23 марта, рубль укрепился к доллару. Об этом свидетельствуют данные площадки.

К закрытию курс доллара снизился на 5,61 процента, до 97,73 рубля, евро — до 108,01 рубля (минус 5,66 процента). Это стало реакцией на заявление президента России Владимира Путина об отказе от оплаты иностранными валютами товаров, поступающих в РФ со стороны США и Евросоюза. При этом, согласно заявлению, оплата экспортируемого газа в страны, признанные недружественными, переводится в рубли.

На заявлении Путина росли и цены на газ в Европе: его стоимость поднималась выше 1300 долларов за тысячу кубометров.

«Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты — начнем с этого — нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли», — говорил Путин. Иностранные компании уже начали реагировать на его заявление. Например, австрийская OMV объявила, что продолжит платить за российский газ в евро.

Ранее стало известно, что торги 33 акциями, входящими в индекс Московской биржи (IMOEX), начнутся 24 марта. Короткие продажи по-прежнему находятся под запретом. График работы Московской биржи в последующие дни пока не сообщается.