Цены на газ в Европе выросли после заявления Путина

Стоимость газа в Европе выросла до 1370 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе выросли на 20 процентов и достигли отметки в 1370 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

На момент написания новости стоимость газа несколько снизилась — до 1334 долларов за тысячу кубометров. Подорожание за сутки составило 16,7 процента.

Стоимость газа в Европе начала расти после заявления президента России Владимира Путина о том, что расчеты за поставки газа необходимо в кратчайшие сроки перевести в рубли. По его словам, страна откажется принимать плату за поставки природного газа в «скомпрометировавших себя» валютах, в числе которых — доллар и евро.

На фоне заявления Путина курс рубля вырос по отношению к доллару в ходе торгов на Мосбирже. Стоимость доллара опустилась ниже 100 рублей, однако затем вновь поднялась выше этой отметки. На момент написания новости доллар торгуется по курсу в 100,6 рубля.