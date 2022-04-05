Немцев предупредили об острой нехватке газа из-за кризиса на Украине

В Германии призвали готовиться к ужасным последствиям из-за острой нехватки газа

Глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер предупредил немцев о том, что из-за кризиса на Украине в стране вскоре начнется острая нехватка газа, в связи с чем следует готовиться к ужасным последствиям, сообщает газета Handelsblatt.

«К сожалению, нельзя полностью исключить, что нам придется принимать решения, которые будут иметь ужасные последствия для компаний, для рабочих мест, для цепочек поставок, для целых регионов. При этом мы полагаемся на активную помощь компаний», — заявил Мюллер.

Он отметил, что агентство прилагает все усилия для поиска наиболее приемлемого решения данной проблемы. Помимо этого, он призвал граждан сократить потребление газа для того, чтобы снизить риски возникновения чрезвычайного положения в стране из-за прекращения поставок энергоносителей.

Ранее стало известно, что в Великобритании компания Octopus Energy решила раздать испытывающим финансовые трудности людям одеяла с электрообогревом, чтобы помочь им пережить резкий рост цен на отопление.