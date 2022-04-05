Российские блогеры раздали фанатам деньги ради подписки

Российские блогеры Гусейн Гасанов и Карина Кросс раздали фанатам деньги ради подписки

Российский блогер Гусейн Гасанов и певица Карина Кросс нашли способ увеличить аудиторию в своих социальных сетях. Сторис на эту тему появились на странице мужчины в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Гасанов опубликовал видео, в которых рассказал, что они решили провести встречу с поклонниками в Москве напротив ресторана «Чайхона» на Новом Арбате. Инфлюэнсер заявил, что первые 100 человек, которые посетят мероприятие, получат призы, а именно 500 рублей, и подарочные боксы от Кросс, если подпишутся на каналы блогеров в Telegram.

На следующих кадрах Гасанов показал, как раздает подарки фанатам вместе с приятельницей. В числе презентов, ради которых люди подписались на Telegram звезд, оказались толстовки и коробки с косметикой бренда Kross Cosmetic, принадлежащего Кросс. Автор сторис не уточнил, сколько человек посетили организованную им встречу.

В июле 2021 года Оксана Самойлова «утешила» младших детей деньгами в день рождения их старшей сестры. На размещенных роликах Ариэлла распаковывает розовые коробки, перевязанные шелковыми лентами. Среди подарков, в частности, оказались наборы игрушек, смартфон iPhone 12 и стопка пятитысячных купюр. Далее показано, как мать протягивает Майе и Лее по десять тысяч рублей со словами: «Утешительные призы».