Немецких автопроизводителей призвали готовиться к худшему

SZ: немецкие автопроизводители готовятся к худшему из-за угрозы отключения газа из России

Немецким автопроизводителям следует готовиться к худшему после требования президента России Владимира Путина оплачивать поставки энергоносителей исключительно в рублях. Об этом пишет Süddeutsche Zeitung.

По информации издания, в минувшие выходные российский газ еще поступал, однако «самое страшное у Германии впереди», так как найти замену до конца текущего года можно лишь частично.

«Наши цепочки поставок испытывают сильнейший стресс. Очень скоро мы ощутим дефицит во многих сферах», — заявил главы Ассоциации немецкой автомобильной промышленности Андреаса Раде. Германии необходимо настроиться на дефицит ряда сырьевых ресурсов, считает эксперт. В частности, речь идет о палладии, пятая часть импорта которого приходится на Россию.

Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер признал ошибочную политику по отношению к России. «Поддержка "Северного потока-2" с моей стороны однозначно была ошибкой. Мы держались за мост, в который Россия уже не верила и о котором предостерегали наши партнеры», — сказал он. По его словам, страна потерпела неудачу, выстраивая «общий европейский дом с привлечением России», а также пытаясь вовлечь Россию в общую архитектуру безопасности.