Названо лучшее гражданство для путешествий

Henley Passport Index назвали японские и сингапурские паспорта самыми влиятельными в мире

Граждане Сингапура и Японии могут без визы посетить 192 страны мира, их паспорта назвали самыми влиятельными на планете. Обновленный рейтинг лучших гражданств для путешествий составили эксперты Henley Passport Index, основываясь на данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), полный отчет компании поступил в редакцию «Ленты.ру».

В десятку рейтинга также входят паспорта граждан Германии, Южной Кореи, Финляндии, Италии, Люксембурга, Испании, Австрии. При этом США наряду с Бельгией, Новой Зеландией, Норвегией и Швейцарией оказались на шестой позиции — с их паспортами можно посетить 186 стран.

Россия с начала года опустилась с 46-го на 49-е место, отечественным туристам виза не требуется для посещения 117 государств мира. Украина занимает 34-е место, этот показатель стал рекордным для страны, ее граждане могут беспрепятственно посещать 143 государства.

Последнее место в рейтинге занял паспорт жителей Афганистана — он позволяет путешествовать в 26 стран мира без специальных въездных документов. Чуть больше возможностей для поездок без виз у жителей Сомали, Йемена, Пакистана, Сирии и Ирака.

В феврале Евросоюз и США закрыли воздушное пространство для российских авиаперевозчиков и ввели запрет на въезд некоторых граждан России.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что с 9 апреля Россия возобновит авиасообщение с 52 странами. Ранее ограничения ввели на чартерные рейсы из-за распространения коронавируса.