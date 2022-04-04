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Россия возобновит авиасообщение с 52 странами

Премьер Мишустин объявил о возобновлении авиасообщения с 52 странами с 9 апреля

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Россия возобновит авиасообщение с 52 странами с 9 апреля. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с фракцией «Единая Россия», передает ТАСС.

Так, будут сняты ограничения на чартерные рейсы, введенные ранее из-за распространения коронавируса. Перечень стран включает Аргентину, ЮАР и ряд других дружественных государств.

По словам Мишустина, уровень заболеваемости коронавирусом идет на спад, в связи с чем можно расширять список направлений, которые доступны для российских авиаперевозчиков.

Ранее, 14 марта, Россия восстановила авиасообщение с Китаем и Индонезией. Планировалось возобновить полеты по маршрутам Москва — Пекин, Москва — Гуанчжоу и Москва — Шанхай один раз в неделю и рейсы из Москвы в Денпасар три раза в неделю.

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Мария Гейн
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