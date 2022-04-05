Тело 24-летнего рэпера выставили напоказ в клубе во время прощальной вечеринки

Тело 24-летнего рэпера Goonew было выставлено напоказ в клубе во время вечеринки

Тело погибшего 24-летнего американского рэпера Goonew (настоящее имя — Маркелл Морроу) выставили напоказ на сцене вашингтонского клуба во время вечеринки в его честь. Видеозапись произошедшего опубликовал TMZ.

Предполагается, что тело Goonew забальзамировали, чтобы заставить его стоять на сцене и «наблюдать» за зрителями. На труп также надели черные очки и корону. Представители клуба Bliss, где проходило мероприятие, заявили, что их не уведомили о размещении на сцене трупа. Они проводят собственное расследование произошедшего.

Goonew был застрелен грабителем на парковке несколько недель назад. Полиция не нашла нападавшего.