Фильм «Стражи галактики – 3» побили мировой рекорд по количеству косметики на съемках

Художественный фильм «Стражи галактики – 3» побил мировой рекорд по количеству использованного макияжа на съемках. Об этом режиссер картины Джеймс Ганн сообщил на своей странице в Twitter.

Знаменитость опубликовал пост, в котором со ссылкой на визажистов компании Legacy Effects рассказал, что «Стражи галактики – 3» превзошли прошлого рекордсмена «Гринча — похитителя Рождества» по сумме косметических средств, которые применяли для мейкапа актеров при производстве одного фильма.

«Поздравляю, ребята! Спасибо, что сохраняете реальные спецэффекты!» — поблагодарил специалистов Ганн. Известно, что премьера упомянутого фильма запланирована на 23 мая 2023 года.

В сентябре 2017 года российский бренд выпустил крем весом 191 килограмм для Книги рекордов Гиннесса. Представители марки натуральной косметики Organic Kitchen уточнили, что высота емкости составила 62 сантиметра, диаметр крышки — 80 сантиметров. Производитель торжественно зафиксировала достижение в московском магазине сети Organic Shop для последующей передачи в Книгу рекордов Гиннесса.

