Российский бренд выпустил крем весом 191 килограмм для Книги рекордов Гиннесса

Российская марка натуральной косметики Organic Kitchen выпустила банку крема для тела весом 191 килограмм. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель бренда в четверг, 7 сентября.

Высота емкости составила 62 сантиметра, диаметр крышки — 80 сантиметров. Крем для тела, содержащийся в ней, соответствует требованиям, предъявляемым к натуральной и органической косметике ведущими мировыми экологическими организациями (например, французским институтом ECOCERT) и не содержит силиконы, парабены, SLS, SLES и другие критичные компоненты.

Марка торжественно зафиксировала достижение в московском магазине сети Organic Shop для последующей передачи в Книгу рекордов Гиннесса.

Organic Shop — розничная сеть натуральной косметики, основанная в 2010 году. В сети представлено более 100 брендов из Европы, Америки, Азии и Австралии, а также несколько собственных косметических линий, включая серию Organic Kitchen.