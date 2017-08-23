Французы разработали инновационную косметику для мужчин

Французская марка Clarins представила инновационные средства по уходу за кожей для мужчин. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 24 августа.

В линейке — сыворотка Defatigant Yeux& и восстанавливающий гель Gel Revitalisant с экстрактом бизонника, гимнемы и ягод годжи. По словам представителей марки, специальная тонизирующая формула поможет устранить первые признаки старения. Средства обеспечивают коже необходимое поступление энергии и становятся своего рода «энергетиком» для кожи. Сыворотка увлажняет кожу и уменьшает отеки под глазами.

Компания Clarins основана в 1954 году, ее штаб-квартира располагается в Нейи-сюр-Сене.

Среди новинок марки — осенне-зимняя коллекция Graphik. В нее вошли подводка-фломастер, четырехцветные тени для век Palette 4 Couleurs гипнотических оттенков, бахратные тени Ombre Matte оттенка слоновой кости и глубокого синего цвета, а также тушь Mascara Supra Volume с карнаубским воском, увеличивающая объем ресниц.