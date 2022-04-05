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Терапевт перечислила наиболее частые причины медленного заживления ран

Врач Романенко назвала диабет и возраст причинами долгого заживления ран

Фото: RODNAE Productions / Pexels

Терапевт Татьяна Романенко перечислила наиболее частые причины медленного заживления порезов и ссадин. Ее слова приводит URA.RU.

Романенко считает, что раны и порезы могут долго заживать из-за анемии, сахарного диабета, атеросклероза сосудов и других болезней вен. Среди влияющих на заживление факторов врач также назвала и возраст: у детей раны затягиваются быстрее, чем у пожилых людей из-за более активного обмена веществ и отсутствия массы сопутствующих заболеваний.

Еще одной причиной долгого затягивания порезов, по мнению терапевта, является повышенная масса тела. «Чем толще люди, больше у них вес, естественно, тем хуже у них идут обменные процессы, снижается регенерация ткани, и очень часто присоединяется инфекция», — предупреждает специалист.

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Кроме того, уточняет врач, ссадины могут долго заживать из-за инфекций. «Рана будет плохо заживать, если присоединяется инфицирование, если рана плохо обработана. Но инфекции садятся тогда, когда ослаблена иммунная система», — объяснила специалист.

Ранее врач клинико-диагностической лаборатории областной клинической больницы имени Семашко Александра Голахова рассказала, какие пять анализов нужно сдать через две недели после перенесенного коронавируса.

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Александра Лисица
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