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Врач назвала пять необходимых после COVID-19 анализов

Врач Голахова рекомендовала сдать пять анализов через 2 недели после COVID-19

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Через две недели после перенесенного коронавируса рекомендуется сдать пять анализов. Их назвала врач клинико-диагностической лаборатории областной клинической больницы имени Семашко Александра Голахова, сообщает «Московский комсомолец».

По ее словам, необходимо сдать общий анализ крови — он позволит определить наличие воспалительных процессов, анемии, аллергии и других возможных иммунных проблем. Помимо этого, стоит сдать анализ мочи для выявления воспалительных процессов в мочевой системе, а также для обнаружения почечных и внепочечных патологий.

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Врач также рекомендовала сдать биохимический анализ крови. Это связано с тем, что часть пациентов с COVID-19 лечат гормонами и после терапии у них наблюдается повышение глюкозы. Нередко увеличение показателей может спровоцировать сахарный диабет, подчеркнула Голахова.

Медик посоветовала сдать коагулограмму и анализ на Д-димер. По ее словам, это комплексное исследование крови поможет выявить риск тромбообразования или кровотечения после перенесенного заболевания.

Ранее терапевт Татьяна Романенко назвала срок восстановления организма после коронавируса. По ее словам, на это может уйти от четырех до 12 недель.

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Анастасия Шейкина
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