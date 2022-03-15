Назван срок восстановления организма после коронавируса

Терапевт Романенко назвала нормальным срок восстановления от COVID-19 до четырех недель

Главный врач клиники «Твой доктор», терапевт Татьяна Романенко рассказала, что после перенесенного коронавируса организму требуется время на восстановление. В норме на это уходит месяц, сообщила она в интервью Ura.ru.

Романенко напомнила, что после ОРВИ детям дают освобождение от физкультуры на две недели. Считалось, что за это время организм полностью оправится после болезни. Врач назвала нормальным срок восстановления от COVID-19 до четырех недель.

«Что касается коронавируса, кому-то достаточно четыре недели, а у кого-то период восстановления затягивается до 12 недель. Все, что до четырех недель — это норма, а если он за месяц не восстанавливается, значит болезнь оставила в организме следы», — объяснила терапевт.

В свою очередь профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ, главный специалист по инфекционным болезням детей Минздрава Московской области Елена Мескина заявила, что срок восстановления после коронавируса зависит от течения болезни и наличия сопутствующих заболеваний.

«У маленьких детей, которые переносили легкую форму, восстановительный период COVID не отличается от любого другого ОРЗ. А если взять человека пожилого с сопутствующими заболеваниями, который перенес тяжелую пневмонию, период восстановления может затянуться. Нужно учитывать, что тяжелая пневмония оставляет после себя фиброз легких. И какие-то остаточные проявления могут на всю жизнь сохраниться», — добавила специалист.

По словам Мескиной, в отдельных случаях период реабилитации после коронавируса может занять годы. Это зависит от конкретного осложнения, которое присутствует у пациента.

Ранее Роспотребнадзор оценил ситуацию с коронавирусом в России. Глава ведомства Анна Попова сообщила, что заболеваемость COVID-19 в стране за последнюю неделю упала на 41,4 процента среди всех возрастных групп.